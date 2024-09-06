الصناعات النسيجية تشكل لجنتين لتعميق صناعة قطع الغيار والمشروعات الصغيرة

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت غرفة الصناعات النسيجية عن تشكيل لجنتين متخصصتين لتعميق صناعة قطع الغيار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالمجال، وذلك في إطار سعيها المتواصل لدعم وتطوير قطاع النسيج المصري وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية العالمية.

ووفق بيان من الغرفة اليوم الجمعة، تهدف اللجنة الأولى إلى تعميق صناعة قطع غيار ماكينات النسيج بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وذلك من خلال دراسة الاحتياجات الفعلية للصناعة وتحديد الفجوات الموجودة، والعمل على تطوير الصناعة المحلية لقطع الغيار، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

أما اللجنة الثانية فستركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع النسيج، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لها وتقديم الدعم الفني والاستشاري من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتسهيل حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم، وتوفير بيئة أعمال جاذبة.

وناقشت الغرفة خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس الأول تفاصيل ونتائج اللقاء الذي تم موخرا مع اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، حسب البيان.

وقال محمد المرشدي رئيس الغرفة إن الغرفة قررت تشكيل لجنتين متخصصتين بهدف توحيد وتكثيف الجهود لتعزيز تنافسية القطاع، وستبذل قصارى جهدها لدعم هذه اللجان حتي تحقق الهدف المنشود منها.

وأكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس الغرفة على أهمية تكاتف الجهود مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى اللقاء مع اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تم استعراض فيه المشاكل والتحديات الحال ، كما اللجنة أبدت استعدادها التام لدعم القطاع وحل مشاكله.

وأوضح أن تشكيل اللجان هام جدا للتعامل مع الملفات المهمة بشكل كامل، لافتا إلى لجنتي تعميق صناعة الصناعة المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لهم مردود ايجابي علي تطوير القطاع.

وأكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، على أهمية تشكيل لجنة لتعميق صناعة قطع الغيار بما يمثل نقلة نوعية في قطاعنا، حيث سيساهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية، "مما يعزز قدرتنا على المنافسة في الأسواق العالمية".

وأضاف الشامي أنه سيتم التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في هذا الملف، وسيقوم ممثلوا الهيئة بعمل جولات في المحلة وشبرا وغيرها من المناطق العاملة في المنسوجات للتعرف إلى الاحتياجات الفعلية والتي من الممكن تصنيعها محليا اسوة بما تم مع غرفة الصناعات الهندسية بمجالات تصنيع محابس الأمان التام للبوتجازات.

وأكد سيد البرهمتوشي نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية ضرورة حل المشاكل المواجهة لقطاع الصناعات النسيجية لتمكين المصانع من العمل والانتاج والتصدير والحفاظ علي العمالة.

وأضاف في الوقت نفسه أن التحركات يجب أن تكون سريعة ويجب عرضها وتقديمها للجهات المنوطة متضمنة حلول واقتراحات.

وقال محمد الكاتب عضو مجلس إدارة الغرفة أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أمر حيوي لنمو القطاع، ونحن واثقون من أن اللجنة التي تم تشكيلها في الغرفة سيكون لها دور كبير في هذا الشأن.

وأوضح أهمية تفعيل القوانين الخاصة بشراء الاراضي الصناعية ورد نصف ثمنها بعد البناء لتشجيع المزيد من المصانع علي البناء والانتاج.

وأشار الدكتور محمد فتحي عضو مجلس إدارة الغرفة إلى التزام الغرفة بدعم قطاع الصناعات النسيجية، والعمل علي توفير كافة الإمكانيات المتاحة لتطويره وتعزيز تنافسيته عبر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح وجود تفاؤل كبير داخل القطاع بوجود الفريق كامل الوزير في هذه المرحلة الهامة جدا لدعم وتنمية القطاع الصناعي

وتابع فتحي أن الغرفة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعدد من اللقاءات لتفعيل اداء لجنة تعميق صناعة قطع الغيار، ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الأهداف المنشودة

وطالب المهندس سمير رياض عضو مجلس إدارة الغرفة بضرورة وجود استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية.

وأكد أن وجود رؤية واضحة سيساهم بشكل كبير في تحقيق تنمية مستدامة بقطاع الصناعات النسيجية.

وقال أسامة الشيخ عضو مجلس إدارة الغرفة أنه من الضروري العمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للمصانع لتمكينها من العمل ومواصلة الأنشطة الإنتاجية ولتعزيز تنافسية منتجاتنا في الأسواق الخارجية.