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سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات

10:35 ص الجمعة 06 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، عند أسعار أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2300 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2906 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3390 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3874 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 27120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2519 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 0.10% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: هنا

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