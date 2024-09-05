خالدة للبترول: زيادة متوسط الإنتاج عن العام الماضي و 23 بئراً استكشافية ناجحة

كتب- أحمد والي:

قال المهندس سعيد عبدالمنعم، الرئيس التنفيذي لشركة خالدة إن متوسط إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي من حقول الشركة بالصحراء الغربية بلغ أكثر من 220 ألف برميل مكافئ يومياً، محققةً زيادة في إنتاج الزيت الخام عن العام الماضي 2022-2023.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول -شركة العمليات المشتركة لإنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية بين كل من الهيئة العامة للبترول وشركة أباتشي العالمية-، والتي عُقدت عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023-2024 برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول.

ووفق بيان من وزارة البترول، أوضح عبد المنعم أن الإنتاج ارتفع من نحو 113.6 ألف برميل يومياً إلى نحو 121 ألف برميل يومياً بخلاف انتاج المتكثفات، وذلك في ظل الاستثمارات التي تم ضخها خلال العام، وبلغت مايقرب من 1.3 مليار دولار؛ لدعم جهود الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول.

وأضاف عبدالمنعم أن الشركة نجحت في التوصل إلى 23 بئراً استكشافية ناجحة خلال العام، فيما شملت أنشطة تنمية وتطوير الحقول المنتجة حفر 92 بئراً لدعم الإنتاج، بالإضافة إلي تنفيذ 133 عملية إعادة إكمال الآبار لرفع كفاءة إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات والغاز.

واستعرض عبد المنعم مجهودات الشركة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية من عمليات التشغيل، والاستمرار في مد شبكة كهرباء هوائية للآبار وتركيب طلمبات شحن مما أسفر عن توفير كميات كبيرة من الديزل.

كما استعرض التقدم في مجال الحد من حرق غاز الشعلة حيث تم الانتهاء من تشييد وحدات متعددة لتسهيلات الإنتاج المبكر ومحطات معالجة بغرض تدفيع واستغلال الغازات المصاحبة بدلا من حرقها هذا بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتجديد المحطات والشبكات المستمرة ورفع الكفاءة، علاوة على ماتم في مجال توصيل الآبار بخلايا الطاقة الشمسية لتوفير مصدر طاقة كهربائية لتشغيل الآبار مما يحد من الانبعاثات ويوفر استهلاك الديزل.

وخلال اللقاء، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية على العمل لدعم الاستثمار في البحث عن البترول والغاز من مناطق مصر البرية والبحرية وخاصة من الصحراء الغربية، ودعم الجهود والإجراءات الرامية للإسراع بزيادة إنتاج الغاز الطبيعى ، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة بكل السبل لتحسين الإنتاج والتغلب على التحديات.

وأوضح بدوي أن ذلك يأتي في إطار من الشراكة والتعاون مع شركاء الإنتاج البترولي وخاصة شركة أباتشي العالمية، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي تمثل أحد الآليات الهامة التي يقدمها قطاع البترول لتشجيع الاستثمار في عمليات زيادة الإنتاج البترولي بما يعود بالنفع على القطاع والشركاء.

وأضاف بدوي أن الحفاظ على السلامة وخفض انبعاثات الكربون عناصر أساسية لنجاح واستدامة الاستثمارات وجذب المزيد منها الى قطاع البترول، مُثَمَنَاً في هذا الإطار جهود فرق عمل شركة خالدة للبترول في الصحراء الغربية لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ، والالتزام بتبني الممارسات الآمنة في مواقع العمل.

كما ثَمَنَ بدوي ما قامت به فرق العمل بخالدة من خطوات فعلية ومشروعات ملموسة لتنفيذ تطبيقات خفض الانبعاثات الكربونية وترشيد الطاقة والوقود بمواقع عمل الشركة بالصحراء الغربية مثل توصيل الآبار المنتجة بخلايا الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، ومشروعات الحد من انبعاثات غاز الشعلة واستخدامه كوقود بديلاً للسولار.

ومن جانبه أكد جريج ماكدانيال، نائب رئيس شركة أباتشي العالمية والمدير العام لها في مصر، أن الشركة تعمل على التطوير وتوفير التكنولوجيا الحديثة في أعمالها داخل مصر لدعم العمليات والتغلب على التحديات وزيادة الإنتاج، لافتاً إلى أن اتفاق دمج الامتياز بين شركتي خالدة وقارون تحت مظلة خالده عام 2021، كان له تأثير مباشر على زيادة الكفاءة ونجاح الأعمال ونتج عنه التزام استثماري هام من أباتشى بقيمة 3.5 مليار دولار للبحث والاستكشاف والإنتاج بمناطق عملها في مصر بالصحراء الغربية على مدار 5 سنوات، وتقدم بالشكر والثناء على مجهودات فريق عمل شركة خالدة.