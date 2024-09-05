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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 5 سبتمبر

03:38 م الخميس 05 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب

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كتبت – أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3882.28 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3918.74 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3428 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2939 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27424 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر جرام الذهب السعر الاسترشادي للذهب موقع البورصة المصرية سعر الجنيه الذهب
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