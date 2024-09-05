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مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

03:32 م الخميس 05 سبتمبر 2024

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كتبت - أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.1% عند مستوى 31029 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36% و زاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 102.67 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 104.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 1.68 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.07% عند مستوى 30998 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

البورصة المصرية المستثمرين الأجانب ارتفاع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة المستثمرين العرب
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