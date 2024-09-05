243 مليار جنيه تمويلات الممنوح من الرقابة الهيئة المالية بنهاية الربع الثاني من 2024

كتبت – أمنية عاصم:

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الربع الثاني 2024، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة -أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي- بلغت قيمتها 243 مليار جنيه.

وأوضح التقرير، أن إجمالي قيمة التمويل مقسمة إلى 148.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم و 11.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم و 25.8 مليار قيمة عقود التأجير التمويلي و20 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف التقرير، أن 12.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي و18.7 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة و 6.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الربع الثاني لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 21.6 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 11.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 9.9 مليار جنيه في الربع الثاني 2024.

وسجل إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 9.4 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 4.8 مليار جنيه.





