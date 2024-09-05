"فالي ووتر" تخطط لطرح منتجات جديدة خلال 2025

كتبت- شيرين صلاح:

كشفت شركة فالي ووتر عن نيتها طرح منتجات جديدة في الأسواق خلال عام 2025، كما تسعى أيضًا لتوسيع انتشار مياه إيلانو في مختلف محافظات مصر.

ووفق بيان من الشركة اليوم الخميس، تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الشركة لاستهداف شريحة أوسع من السوق في السنوات المقبلة.

وأوضحت الشركة أن مياه إيلانو تُنتج محليًا بتمويل واستثمار مصري 100%، حيث تأسست شركة فالي ووتر في عام 2020 بوادي النطرون.

وأعلنت شركة فالي ووتر أنها تمتلك علامة تجارية واحدة فقط للمياه المعدنية، وهي مياه إيلانو، ولا تمتلك أي علامات تجارية أخرى في السوق حاليًا. وحذرت من أن بعض العلامات التجارية الأخرى ذات الجودة الأقل تزعم أنها مملوكة لفالي ووتر.

وتعمل الشركة على تعزيز مكانتها في السوق المحلية وتواصل خططها الطموحة للتوسع على الصعيدين المحلي والعالمي، حسب البيان.

ومياه إيلانو هي علامة تجارية في سوق المياه المعبأة مملوكة لشركة فالي ووتر، وتشتهر بجودتها العالية ونقاوتها.

وتأسست فالي ووتر في 2020 المصنعة لمياه إيلانو بهدف تقديم مياه شرب طبيعية نقية، حسب بيان الشركة.