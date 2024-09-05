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ارتفاع البلطي تراجع الجمبري اليوم الخميس في سوق العبور

11:37 ص الخميس 05 سبتمبر 2024

أسعار السمك اليوم

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار البلطي خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجعت أسعار الكابوريا، والجمبري، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم


سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و 84 جنيها، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و 160 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 جنيهات و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و175 جنيها، بتراجع 15 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 370 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 جنيها و100 جنيه.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو الفيليه البلطي سعر كيلو السمك البلطي
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