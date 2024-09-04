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إي آند مصر تتعاون مع سيكو لتصنيع أول راوتر محلي

06:38 م الأربعاء 04 سبتمبر 2024

شركة إي آند مصر

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كتب - علاء حجاج:

أعلنت شركة إي آند مصر "اتصالات مصر" عن بدء تصنيع أول راوتر بتكنولوجيا ال4.5G محلياً في مصر، بالتعاون مع الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر"، وذلك في إطار توجه الحكومة المصرية لتوطين صناعة الإلكترونيات وزيادة نسبة المنتجات المصنعة محلياً.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية إي آند مصر التي تستهدف تعزيز تواجدها في السوق المصري عبر تقديم منتجات تكنولوجية مبتكرة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية.

ويأتي الراوتر الجديد، المصمم من قبل شركة تو زد الصينية "TOZED"، كأحد أبرز نتائج هذا التعاون.

وتسعى إي آند مصر من خلال هذا التوجه إلى تلبية الطلب المتزايد على أجهزة الراوتر ذات الجودة العالية، وذلك من خلال تقديم منتجات محلية الصنع بأعلى مواصفات ومعايير الأداء والجودة، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة للعملاء في مصر.

قال أحمد يحيى الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة إي آند مصر، إن التصنيع المحلي الراوتر سيدعم قدرة السوق المحلي على توفير الأجهزة المطلوبة بأسعار تنافسية، وبما يساهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

شركة إي آند مصر تصنيع أول راوتر محلي اتصالات مصر إي آند مصر تتعاون مع سيكو
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