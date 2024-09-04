بـ 15 جنيها.. سبيروسباتس تطرح زجاجة جديدة في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

طرحت شركة ميمكو للمشروبات الغازية المالكة لـ سبيرو سباتس، زجاجة زجاج جديدة داخل الاسواق بسعر 15 جنيها، وفق بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وقال يوسف طلعت، الشريك والمدير التجاري لشركة ميمكو للمشروبات المالكة لـ سبيروسباتس، إن الشركة طرحت الزجاجة الجديدة، وبنفس تصميم مشروب سبيروسباتس في الماضي.

وأكد طلعت علي أن الشركة لم تقوم بزيادة أسعار منتجاتها، والسعر الرسمي لمشروب سبيروسباتس الزجاجة البلاستيك 330 مل، 10 جنيهات فقط، والزجاجة البلاستيك اللتر 20 جنيها فقط، والزجاجة الزجاج 275 مل، سعرها 15 جنيها.

وأوضح طلعت، أنه تم زيادة عدد السيارات، وتنسيق خطوات السير بصورة أكبر وانتشار أكثر في قطاع مبيعات التجزئة، لانتشار المنتج في المحال التجارية لضبط الأسعار وسهولة الوصول للمستهلك بصورة أسرع، والقضاء على جشع التجار وتجار السوق الموازي.

وأوضح أنه قد تم ضخ استثمارات في السيارات بنسبة تتعدى 250% من أصول سيارات الشركة، وضخ استثمارات في المواد الخام لمواكبة سرعة الإنتاج والطلب في السوق المحلي.