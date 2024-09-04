الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا في النصف الأول من 2024

كتبت- شيرين صلاح:

كشف بيان من الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الأربعاء، حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا والذي وصل إلى 3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وبلغ حجم الصادرات إلى تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

جاء ذلك إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وترأس الاجتماع الأول للمجلس الإستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا يتوجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية إلى تركيا.

أهم مجموعات سلعية تصدرها مصر إلى تركيا خلال النصف الأول من عام 2024 كالتالي:

1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 235 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 177 مليون دولار.

3. حديد وصلب ومصنوعاتها بقيمة 143 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 113 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 101 مليون دولار .

وأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال النصف الأول من عام 2024 كالتالي:

1. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 275 مليون دولار.

2. حديد وصلب ومصنوعاتها بقيمة 278 مليون دولار.

3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 117 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 74 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 103.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023.

بينما بلغت الاستثمارات المصرية في تركيا 33.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 28.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023، وفق البيان.