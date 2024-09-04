البترول: مباحثات مع "كابريكورن إنرجي" البريطانية لعرض خططهم الاستثمارية في مصر

كتب- أحمد والي:



عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع مسئولي شركة كابريكورن إنرجي البريطانية؛ لاستعراض أنشطة الشركة في مصر والخطط المستقبلية، في ضوء المزايدة الأخيرة التي طرحتها شركة إيجاس لعام 2024 للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في 12 قطاعا بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

وأكد وزير البترول، في بيان، اليوم الأربعاء، أهمية زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتناول الجانبان عددا من الموضوعات الخاصة بالفرص الاستثمارية، التي توجد في مناطق الامتياز لكابريكورن أو التي تم طرحها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والفرص المستقبلية.

فيما أشار رئيس كابريكورن إلى أن الشركة تدرك أنها تعمل في صناعة مليئة بالتحديات، وتستهدف تقديم استثمار جيد للحفاظ على استدامتها وحقوق مساهميها، ومن ثم فإننا نتشارك مع رؤية مصر في أهمية زيادة الإنتاج وما يستتبعه من تحقيق عائدات تدعم مراكزنا المالية واستمرارنا في رحلة النجاح في الشراكة مع قطاع البترول المصري.

وأشار إلى أن ما أعلنته الوزارة عن تحسين فرص الاستثمار وما تبديه من دعم وتعاون واضح أمرٌ مشجع على مواجهة التحديات وتحقيق النمو.









