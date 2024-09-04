هيكلة وحدات ..هل رفعت شركات المحمول أسعار كروت الشحن؟

كتب - علاء حجاج:

تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن زيادة أسعار كروت الشحن لشركات المحمول الأربعة "فودافون - اورنج - وي - اتصالات". وهو ما نفته مصادر رسمية لمصراوي.

وتأتي هذه المنشورات في الوقت الذي لم تخطر فيه الشركات عملاءها بوجود أي زيادة في أسعار كروت الشحن. ومن المعروف أن أي زيادة في أسعار خدمات المحمول أو كروت الشحن يستلزم استصدار موافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ولم يعلن تنظيم الاتصالات عن أي زيادات جديدة تم إقرارها لشركات المحمول مؤخرا.

ونفت مصادر في سوق المحمول زيادة أسعار الاتصال، وأوضحت أنه تم إعادة هيكلة الوحدات التي تمنحها كروت الشحن. وأكدت المصادر أنه تم طرح كروت شحن بفئات جديدة لتلبية احتياجات المحمول دون أي تغيير أو تعديل في هيكل أسعار القديمة.

وكانت شركات المحمول قد أخطرت عملائها في ديسمبر الماضي بزيادة أسعار خدماتها سواء للمكالمات أو انترنت الموبايل بنسبة تراوحت بين 10 و 17%، وتم تنفيذ القرار بداية من فبراير الماضي.

وأرجع المسؤولون السبب هذه الخطوة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

وكانت آخر زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول في مصر كانت عام 2017 بنحو 35% قبل زيادة هذا العام.