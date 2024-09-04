أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة والخضروات خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور لتجارة الجملة، عند نفس أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 11 و21 جنيها.

البصل الأحمر بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل الأبيض بين 5.5 و9.5 جنيه.

الكوسة بين 10 جنيهات و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و13 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 16 و20 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و35 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و35 جنيها.

مانجو بلدي بين 16 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 3 و10 جنيهات.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.