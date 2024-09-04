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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 في مصر

07:55 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2024

الذهب

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كتب- محمد فتحي:

تبدأ السوق المحلية للذهب في مصر تعاملاتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة صباحا، بعد تداول أعيرة الذهب على تراجع قبل نهاية أمس الثلاثاء.

وبحسب أخر تحديث لأسعار الذهب بتاريخ الأربعاء 4 سبتمبر 2024، في تمام الساعة السادسة صباحا فإن أسعار الذهب جاءت كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 3863 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3380 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 2897 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2253 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1610جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغ 120135 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب27040 جنيه.

يذكر أن سعر الذهب، ارتفع أمس الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قد تراجع 40 جنيها مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

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