"ريهام محمد سيد" رئيسا لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول

كتب- أحمد والي:

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا اليوم الاثنين بتكليف ريهام محمد سيد أحمد أحمد علفه، رئيسًا لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، اعتبارًا من 21 سبتمبر 2024 على أن تعتبر الفترة من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 20-11-2024 فترة تسليم وتسلم مع الكيميائي علاء الدين محمد أمين عيد.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، يأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة وحرصها على الاستثمار في الثروة البشرية واستمرارية تطوير مختلف أنشطة القطاع وخاصة في مجال الموارد البشرية، الذي يعد عنصرًا أساسيًا ومحفزًا للتنمية الشاملة والمستدامة.

وبحسب بيان الوزارة، حصلت ريهام محمد حصلت على بكالوريوس هندسة تخصص (كيمياء) من جامعة الإسكندرية.

وفي 1997، عملت بوظيفة معيدة في ذات القسم لمدة عامين.

وفي 2001، التحقت للعمل بشركة العامرية لتكرير البترول بمجمع الألكيل بنزين.

وخلال 2019، تولت منصب مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الإنتاج وعضو مجلس إدارة شركة العامرية.

ثم تولت منصب مساعد الإنتاج بشركة إيلاب في 2024.

وخلال فترة عملها أشرفت على العديد من المشروعات والبرامج شملت الانتهاء من منظومة (ERP) الخاصة بالإنتاج، وكذلك منظومة البرمجة الخطية، هذا بالإضافة إلى الإنتهاء من نظام القياس الرقمي للمستودعات، ومشروع ربط (SCADA System) وإحلال وتجديد الخطوط والمستودعات، وفق البيان.