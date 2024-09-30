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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 30 سبتمبر

03:53 م الإثنين 30 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4089 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4128 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3612 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3096 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28896 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية سعر الأوقية بالبورصات العالمية السعر الاسترشادي للذهب
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