الدكاني: 700 مليار جنيه حجم تداولات الأسواق العربية أول 8 أشهر من العام

كتبت- أمنية عاصم:

قال رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، أن قيمة التداولات للأسواق العربية خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، تقدر ب 700 مليار دولار مقابل 345 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

جاء ذلك على هامش إنطلاق مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2024" في النسخة السابعة اليوم الاثنين، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، زمحمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، ومحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.

وتابع الدكاني، أن حجم التداولات بلغ 780 مليار ورقة منفذة خلال أول ٨ أشهر من العام الجاري.

وأضاف الدكاني، أن نسبة الزيادة عن العام السابق لا تعد فارقا كبيرا.

وأشار الدكاني، إلى أن الأسواق العربية تشهد تحديات جيوسياية خلال الفترات الماضية نظرًا للأحداث التوتر في المنطقة، مؤكدا أن الأسواق العربية تعمل على استعادة عافيتها مره أخرى.