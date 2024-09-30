"بلتون" توقع اتفاقية مع "VelyVelo" لتعزيز تواجدها في أوروبا وشمال أفريقيا

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بلتون القابضة عن إتمام شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل "بلتون لرأس المال المخاطر" (BVC)، صفقة استثمار استراتيجي في شركة "VelyVelo" الفرنسية.

واستكمل البيان المرسل من الشركة اليوم، أن تلك الصفقة تعتبر الأولى من نوعها خارج السوق المصري لشركة "بلتون لرأس المال المخاطر".

وأضاف البيان، أن هذا الاستثمار يهدف دعم توسع VelyVelo في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقديم حلول تنقل مبتكرة ومستدامة إلى أسواق جديدة.

وتأسست شركة بلتون لرأس المال المخاطر تأسست في مطلع عام 2023 بهدف دعم وتوفير التمويل المستدام للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر. ووضعت الشركة أساسها الاستثماري من خلال استثمارات أولية متعددة في شركات ذات إمكانات عالية، مثل بوسطة، وأريكة، وسلندر، وواي أب سبورتس، ولايشي، وصحة تك، وبيردنست، وهو ما يؤكد دعمها للمؤسسات الناشئة والمبادرات المبتكرة.