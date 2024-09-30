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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 30-9-2024 مع بداية التعاملات

04:43 ص الإثنين 30 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتب-محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 30-9-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية أمس الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر أمس الأحد بحلول التعاملات المسائية مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الاثنين 30-9-2024 في مصر وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4103 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3590 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3077 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2393 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1710 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغ 127599 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28720 جنيه.

واستقر سعر الذهب عالميًا عند نحو 2658 دولارا اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بنسبة 0.53 % ، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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