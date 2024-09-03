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القوة القاهرة.. أزمة في حقل "الفيل" مع توسع الصراع الليبي

04:58 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط

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كتب- أحمد والي:

أعلنت، أمس، المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة القوة القاهرة في حقل "الفيل" الرئيسي -البالغ إنتاجه حوالي 70 ألف برميل يومياً-، وسط توسيع عملية توقف الإنتاج الناجمة عن الصراع على السلطة في الدولة العضو في "أوبك".

جاء إعلان المؤسسة القوة القاهرة -وهي بند قانوني يسمح للشركات بتعليق التزاماتها التعاقدية بسبب ظروف خارجة عن إرادتها-، بعد أن أوقفت سلطات شرق ليبيا كل الإنتاج والصادرات، وسط نزاع مع حكومة غرب ليبيا التي اقتحمت البنك المركزي، الذي يحتفظ بمليارات الدولارات من عائدات الطاقة.

منذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار النفط في ليبيا إلى أعلى مستوياتها بشكل مفاجئ، بسبب توقف أكثر من نصف إنتاج البلاد من النفط يوم الخميس الماضي، أي ما يعادل 700 ألف برميل يومياً.

ولا تزال صادرات النفط -إلى حدود مساء الاثنين-، متوقفة من موانئ رئيسية، مع بقاء الإنتاج منخفضا في أنحاء ليبيا رغم زيادة بعض الإمدادات لأغراض توليد الطاقة محليا، وفقا لقول مهندسين ليبيين.

كانت البلاد تضخ حوالي مليون برميل يومياً قبل الأمر بوقف الإنتاج، والغالبية العظمى من هذا الإنتاج تأتي من الشرق. وقفزت أسعار النفط في لندن إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل عندما تم الإعلان عن توقف الإنتاج الأسبوع الماضي. لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين بسبب مخاوف حول الطلب العالمي.

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