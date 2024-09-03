المؤشر الرئيسي يقفز بنسبة 4.57% خلال أغسطس الماضي

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع مؤشر EGX30 بنحو 4.57% خلال شهر أغسطس ليغلق عند مستوى 30774 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX70 ارتفاعًا بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 70763 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 صعودًا بنحو 3.96% مغلقًا عند 10148 خلال شهر أغسطس.

وبحسب التقرير المرسل من البورصة المصرية، بلغ إجمالي رأس المال السوقي 2.10 مليار جنيه مع نهاية شهر أغسطس ليرتفع بنسبة 4.65% مقارنة بنهاية شهر يوليو.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر أغسطس نحو 1.52 مليار جنيه مقارنة بـ 1.01 مليار جنيه خلال شهر يوليو، هذا وقد استحوذت الأسهم على 7.23% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداولات للسندات / أذون نحو 92.77% خلال الشهر.