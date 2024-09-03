خريطة الأسعار اليوم: انخفاض زيت الطعام والحديد والذهب يعود للزيادة

كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار أسعار الدواجن والفول والزيت والحديد، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الجبن الرومي، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب يعاود الارتفاع اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات

انخفاض البلطي.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار الفول والزيت وارتفاع الجبن الرومي اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)