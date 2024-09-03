تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3859 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3893 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3406 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2920 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27251 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.