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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:19 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

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كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.93% عند مستوى 31018 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.36%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.17%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 3.1 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 226 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 3.3 مليار جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد هبط بنسبة 0.55% ؜عند مستوى 30732 نقطة، مع نهاية جلسة أمس الاثنين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
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