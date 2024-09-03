بعد تفعيلها في السعودية.. 6 مميزات لخدمة سامسونج باي

كتب- علاء حجاج:



وقع البنك المركزي السعودي اتفاقية مع شركة سامسونج لإتاحة خدمة (سامسونج باي) في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2024.

وتمكن الخدمة المستخدمين من حفظ وإدارة بطاقات الدفع الرقمية عبر تطبيق “Samsung Wallet”.

من المتوقع إطلاق خدمة الدفع عبر خدمة "سامسونج باي" بالسوق السعودي خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب البنك المركزي السعودي.

وفي هذا التقرير نوضح لكم مميزات خدمة سامسونج باي بحسب الموقع الرسمي لشركة سامسونج. - 1- يحتوي سامسونج باي على طبقة إضافية من الأمان.

2- تتم تغطية كل معاملة سامسونج باي بواسطة حماية البنك من الاحتيال وتتطلب المصادقة عبر بصمة الإصبع أو الرقم السري أو مسح قزحية العين.

3- يتم تشفير معلومات بطاقتك في قبو بيانات منفصل وآمن.

4- يتيح سامسونج باي إجراء عمليات شراء من هاتفك دون الحاجة إلى بطاقات فعلية، ما يتيح لك إجراء عمليات شراء بسهولة بإيماءة بسيطة.

5- تقدم سامسونج باي صفقات وبطاقات هدايا وعروض ترويجية وعروض من آلاف تجار التجزئة المحليين.

6- يتم قبول سامسونج باي في ملايين مواقع التجارة الإلكترونية.