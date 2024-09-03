انخفاض البلطي.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر السمك البلطي، والمكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواها أمس، بينما ارتفع سعر السبيط والكاليماري والجمبري والكابوريا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و82 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.



سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و150جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيه و 430 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 190 جنيها، بزيادة 15 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 380 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.



سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 جنيها و100 جنيه.