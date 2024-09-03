سعر الذهب يعاود الارتفاع اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قد تراجع 40 جنيها مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2273 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2923 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3410 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3897 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 27280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2495 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، بنسبة 0.19%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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