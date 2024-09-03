"إيني" تعلن بدء عمل 3 حفارات لشركة عجيبة للبترول لزيادة إنتاجها

كتب- أحمد والي:

أعلنت شركة إيني الإيطالية، بدء عمل 3 حفارات لشركة عجيبة للبترول في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، بهدف عودة معدلات الانتاج إلى لمستوياتها، وذلك خلال اجتماع موسع -في إيطاليا- بين المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

وخلال اللقاء أكدت الشركة على أهمية الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين إنتاجية الآبار، كما تم استعراض أوجه التعاون في تنمية حقول شركة إيني بالمياه القبرصية والتعجيل بربطها على التسهيلات المتاحة للاستفادة من البنية التحتية المصرية بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف، وكذلك تطرق الاجتماع إلى التعاون في مجالات التحول الطاقي والطاقة النظيفة وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية والوقود الحيوي.

وأعرب مسئولي شركة إيني، عن اعتزازهم بالشراكة الإستراتيجية مع مصر، وأشادوا بالتطورات الإيجابية في قطاع البترول المصري والسعي لتوفير بيئة استثمارية محفزة، مؤكدين حرص إيني على تعزيز وجودها في السوق المصري واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.

جاء ذلك، خلال زيارة كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، لقسم الأبحاث والمعامل الإلكترونية -التابع لشركة إيني بإيطاليا-، وعقد اجتماع موسع مع فريق عمل الطاقة الجديدة والوقود الحيوي والتقاط وتخزين الكربون و الحفاظ على الأصول.

وأكد بدوي خلال اللقاء، على عمق العلاقات المصرية الإيطالية خاصة في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن التعاون الممتد مع شركة إيني يعكس الثقة المتبادلة والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.

كما أعرب بدوي، عن تطلعه لدعم وزيادة التعاون والتكامل بين الجانبين لتحقيق المزيد من النجاحات، مؤكداً على ضرورة مشاركة قصص النجاح المشتركة.

وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين إمدادات مصادر الطاقة بالمنطقة ضمن جهود مصر كمركز إقليمي للطاقة.