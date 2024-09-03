انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الكوسة، والباذنجان، والبرتقال، والليمون البلدي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما ارتفع سعر الفلفل الرومي، والخيار، وعنب البناتي مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 11 و21 جنيها.

البصل الأحمر بين 5 جنيهات و 6.5 جنيه.

البصل الأبيض بين 5.5 و 9.5 جنيهات.

الكوسة بين 10 و22 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و7 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 و13 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 16 و20 جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و35 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 20 و35 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

مانجو بلدي بين 16 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 3 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.