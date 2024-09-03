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هيئة الاستثمار تعلن تعطل خدمات تأسيس الشركات بسبب مشكلات فنية

01:13 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

الهيئة العامة للاستثمار

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كتبت- منال المصري:

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء تعطل تقديم خدمات تأسيس الشركات بالشكل المعتاد بعد أن واجهت مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة خلال الفترة الماضية بعض المشكلات التقنية.

وبحسب البيان، أن الهيئة اتخذت إجراءات عاجلة وفورية لحل هذه المشكلات مع الجهات المعنية، على أن تعود الخدمات الإلكترونية للهيئة والجهات الممثلة بمراكز خدمات المستثمرين للعمل بكامل كفاءتها خلال الأيام المقبلة.

كما تعهدت الهيئة بمواصلة جهود التحول الرقمي وطرح خدمات إلكترونية جديدة للتيسير على المستثمرين والمساهمة في مسيرة نمو وتنمية الاقتصاد المصري، وفق البيان.

هيئة الاستثمار خدمات تأسيس الشركات مشكلات فنية
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