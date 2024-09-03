انخفاض أسعار الفول والزيت وارتفاع الجبن الرومي اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت - أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الفول، وزيت عباد الشمس، والعدس، وزيت الذرة، والدواجن، والمسلي الصناعي تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع الجبن الرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:



أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.9 جنيه، بتراجع 37 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 52.74 جنيه، بتراجع 4.13 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.17 جنيه، بتراجع 16 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 76.24 جنية، بتراجع 7.14 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.53 جنيه، بزيادة 69 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.14 جنيه، بتراجع 64 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 60.29 جنيه، بتراجع 5.86 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.06 جنيه، بزيادة قرشين.

لتر زيت الذرة: 95.34 جنيه، بتراجع 2.5 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 390.56 جنيه، بزيادة 86 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.67 جنيه، بتراجع 1.58 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.78 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو الفول السائب: 41.88 جنيه، بتراجع 1.39 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 133.19 جنيه، بتراجع 93 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 251.78 جنيه، بزيادة 3.44 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.36 جنيه، بزيادة 49 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 115.43 جنيه، بتراجع 4.54 جنيه.