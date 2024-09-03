التضامن تنظم برنامجاً تدريبياً حول المشروطية الصحية لبرنامج ''تكافل وكرامة''

"انطلاق": ريادة الأعمال تستحوذ على 7% من الاستثمارات الأجنبية في السوق

الصناعة تُعلن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية غدًا وخطوات

كتبت- دينا خالد:

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، برنامجاً تدريبياً موسعاً حول المشروطية الصحية لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لمراجعة إنجازات البرنامج بشأن الرعاية الصحية للسيدات المستفيدات من برنامج "تكافل".

ويهدف برنامج تدريب المدربين TOT رفع كفاءة مديري الإدارات الاجتماعية بمديرية القاهرة ومديري إدارات الضمان ومديري إدارات المرأة ومديري إدارات الخدمة العامة.

وتناول التدريب التعرف على التحديات في سبيل تحقيق مستهدفات البرنامج المخطط تحقيقها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان على المستوى المركزي وعلى مستوى المديريات والإدارات الصحية.

وتم استعراض مؤشرات قياس الأداء لمكون المشروطية الصحية، وأهمها نسبة الأسر المستهدفة التي تلقت خدمات الصحة الإنجابية للأمهات، وتلك التي تلقت خدمات رعاية صحية للأطفال تحت سن 6 سنوات.

واستعرض المشاركون فرص التكامل والاستفادة من الموارد المتاحة في الوزارة لتحقيق الأهداف المشتركة وآليات التعاون للوصول لجميع الأسر المستهدفة خاصة بالمناطق النائية لشمولهم بالخدمات الصحية والاجتماعية.

وتناولت الورشة أهم مؤشرات المسح الصحي للأسر والمتعلقة بصحة الأم والطفل، مع التركيز على أول عامين من حياة الطفل لمنع الأمراض المتعلقة بالنمو والاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية، كما ناقش المشاركون أيضا آليات تحفيز الأسر على الالتزام بالشروط المعلنة للبرنامج، وعرض التجارب الناجحة والمميزة لتعزيز صحة الأمهات والأطفال.