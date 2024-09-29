البخشوان: اتفاقية التعاون مع قرغيزستان تُعزز التعاون الاقتصادي والتنموي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، إن المجلس وقع اتفاقية تعاون استراتيجية مع حكومة جمهورية قرغيزستان، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين، وتتيح هذه الاتفاقية التاريخية فتح أول مكتب إقليمي للمجلس في قارة آسيا.

وأضاف "البخشوان"، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية والإفريقية ودول آسيا الوسطى، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية؛ كما تُمثل الاتفاقية بوابة لتوسيع دور المجلس في تعزيز التكامل الاقتصادي الدولي من خلال استثمار الفرص الواعدة في قرغيزستان والدول المجاورة، موضحًا أن هذه الاتفاقية تُمثل بداية فصل جديد من التعاون المثمر بين العالم العربي والإفريقي ودول آسيا الوسطى، ونتطلع إلى استثمارات مستقبلية تعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، أن ممثل رئيس جمهورية قرغيزستان حاكم أوش أعرب عن تطلعات حكومة بلاده لتعزيز التعاون مع المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، مشيرًا إلى أن افتتاح مكتب المجلس سيُعزز مكانة قرغيزستان كمركز اقتصادي إقليمي ويوفر فرصًا جديدة للتنمية المستدامة والابتكار.

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود المجلس لتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية ودعم التنمية المستدامة في مختلف المناطق حول العالم.