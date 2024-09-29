الشعبة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضروات وموعد انخفاضها



كتبت- داليا الظنيني:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن التغيرات المناخية أثرت سلبًا على حجم الإنتاج.

وأشار النجيب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن التغيرات المناخية أدت إلى تقلبات في درجات الحرارة وتساقط الأمطار، مما أثر على نمو المحاصيل الزراعية وتسبب في نقص المعروض من بعض الأنواع.

وأكد أن التجار يعانون أيضًا من هذه الأزمة، وأنهم يسعون جاهدين لتوفير الخضروات للمواطنين بأقل الأسعار الممكنة.

وللتخفيف من حدة الأزمة، أشار النجيب إلى أنهم يعملون على طرح الخضروات بأسعار مخفضة في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، فعلى سبيل المثال، وصل سعر كيلو الطماطم في مجمعات النيل إلى 25 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو البطاطس 20 جنيهًا وكيلو الخيار 15 جنيهًا.

وأعرب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، عن أمله في أن تساهم العروات الشتوية التي ستطرح في الأسواق قريبًا في تخفيف حدة الأزمة وعودة الأسعار إلى طبيعتها.

ودعا المواطنين إلى التحلي بالصبر، مؤكدًا أن التجار يبذلون قصارى جهدهم لتوفير الخضروات بأسعار مناسبة.