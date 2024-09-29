المركزي للإحصاء: ارتفاع عقود الزواج خلال 2023 وتراجع حالات الطلاق

كتبت- دينا خالد:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق خلال 2023 مقارنة بـ2022، وفق بيان له اليوم.

وأوضح الجهاز أن عدد عقود الزواج ارتفع 3.4% خلال 2023 على أساس سنوي مسجلا نحو 961.220 ألف عقد مقابل 929.428 عقد في 2022.

فيما تراجع عدد حالات الطلاق 1.6% خلال العام الماضي إلى 265.606 حالة مقابل 269.834 حالة خلال 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪.

ومن أهم مؤشرات النشرة الإحصائية لعقود الزواج:

1. عقود الزواج طبقا للحضر والريف:

‌- زاد عدد عقود الزواج في الحضـر 1.1% خلال 2023 مسجلا 388.696 ألف عقد مقابل 384.468 ألف عقد 2022 مستحوذا على 40.4 % من إجمالي عقود الزواج خلال العام الماضي.

‌- زاد عدد عقود الزواج في الريف 5.1% مسجلا 572.524 ألف عقد خلال 2023 مقابل 544.960 ألف عقد خلال 2022 مستحوذا على 59.6٪ من إجمالي عقود الزواج خلال العام الماضي.

2. عقود الزواج طبقاً لفئات السن:

- بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج فى الفئة العمرية خلال العام الماضي (25 -30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 400.846 ألف عقد تمثل 41.7% من جملة العقود، وقد بلغ متوسط سن الزواج 30.3 سنة في 2023.

‌ب. بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (20 -25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 379.246 ألف عقد وهي تمثل 39.5% من إجمالي العقود في 2023، حيث بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة بالعام الماضي.

3. عقود الزواج طبقاً للحالة التعليمية خلال 2023:

أ‌- بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 378.248 ألف عقد بنسبة 39.4%

ب‌- بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 301.811 ألف عقد بنسبة 31.4 %.

4. معدل الزواج:

هو عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام وتشير الإحصائية إلى:

‌أ- بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 9.1 في الألف خلال 2023 مقابل 9.0 في الألف خلال 2022.

‌ب- بلغ معدل الزواج بالحضر 8.6 في الألف مقابل 9.5 في الألف بالريف في 2023.

‌ج- بلغ أعلى معدل زواج 16.5 في الألف بمحافظة أسوان، بينما بلغ أقل معدل زواج 5.9 في الألف بمحافظة الجيزة.

ثانياً: الطلاق

1 - إجمالي حالات الطلاق طبقاً للحضر والريف :

‌أ- بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 150.488 ألف حالة خلال 2023 وهي تمثل 56.7% من جملة حالات الطلاق مقابل 156.278 ألف حالة خلال 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%.

‌ب- بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 115.118 ألف حالة خلال 2023 بما يمثل 43.3% من جملة حالات الطلاق مقابل 113.556 ألف حالة خلال 2022 بنسبة زيادة قدرها 1.4 %.

2. إشهادات الطلاق:

بلـغ عـدد إشهادات الطلاق 254.923 ألف إشهاداً خلال 2023 مقابل 258.757 ألف إشهادا خلال 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.5%.

- بلغ عدد إشهادات الطلاق في الحضر 139.969 ألف إشهاداً خلال 2023 تمثل 54.9% من جملة الإشهادات مقابل 145.467 ألف إشهادا خلال 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.

- بلغ عدد إشهادات الطلاق في الريف 114.954 ألف إشهاداً خلال 2023 بما يمثل 45.1٪ من جملة الإشهادات مقابل 113.290 ألف إشهاداً خلال 2022 بنسبة زيادة قدرها 1.5 %.

‌ب- إشهادات الطلاق طبقاً لفئات السن:

- بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (35 -40 سنة) حيث بلغ عـــــدد الإشهادات بها 46.414 ألف إشهاداً بنسبة 18.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (18 - 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 365 إشهاداً بنسبة 0.1 % من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.6 سنة عام 2023.

- بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (25 - 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 44.375 ألف إشهاداً بنسبة 17.4 %، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (75 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 172 إشهاداً بنسبة 0.1% من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.4 سنة خلال 2023.

- إشهادات الطلاق طبقاً للحالة التعليمية:

بالنسبة للمطلقين:

- سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 89.088 ألف إشهاداً تمثل 34.9%.

- بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 84.419 ألف إشهاداً تمثل 33.1%.

3. أحكام الطلاق النهائية :

‌أ- بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 10.683 ألف حكم خلال 2023 مقابل 11.077 ألف حكم خلال 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.6٪ من جملة الأحكام.

‌ب- بلغ عدد أحكام الطلاق في الحضر 10.519 ألف حكم خلال 2023 تمثل 98.5٪ من جملة الأحكام مقابل 10.811 ألف حكم خلال 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.7٪.

‌ج- بلغ عدد أحكام الطلاق في الريف 164 حكم خلال 2023 تمثل 1.5٪ من جملة الأحكام مقابل 266 حكم خلال 2022 بنسبة انخفاض قدرها 38.3%.

‌د- الخلع سجل أعلى نسبة حكم طلاق حيث بلغ عدد الأحكام به 8.684 ألف حكماً بنسبة 81.3% من جملة الأحكام النهائية، بينما سجل الخلع 3.3 % من إجمالي حالات الطلاق خلال 2023.

4. معدل الطلاق:

هو إجمالي عدد حالات الطلاق (إشهادات + أحكام الطلاق النهائية) التي تمت خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام، وتشير الإحصائية إلى :

‌أ- بلغ معدل الطلاق 2.5 في الألف خلال 2023 مقابل 2.6 في الألف خلال 2022.

‌ب- بلغ معدل الطلاق بالحضر 3.3 في الألف مقابل 1.9 في الألف بالريف خلال 2023.

‌ج- بلغ أعلى معدل طلاق 5.0 في الألف بمحافظة بورسعيد، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.2 في الألف بمحافظة أسيوط.