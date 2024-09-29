ارتفاع أسعار الدواجن والجبن الأبيض وزيت عباد الشمس اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والجبن الأبيض، والفول، وزيت عباد الشمس، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.43 جنيه، بتراجع 27 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 59 جنيه، بزيادة 67 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 27 جنيه، بزيادة 24 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 84.31 جنيه، بتراجع 3.73 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.96 جنيه، بزيادة 36 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.99 جنيه، بزيادة 42 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 64 جنيه، بزيادة 44 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.53 جنيه، بزيادة 13 قرشا.

لتر زيت الذرة: 105.05 جنيه، بزيادة 2.96 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة:400.4 جنيه، بتراجع 11.1 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 106.35 جنيه، بزيادة 2.35 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.65 جنيه، بتراجع 48 قرشا.

كيلو الفول السائب: 45.19 جنيه، بزيادة 2.65 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض:128.7 جنيه، بزيادة 10.32 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 251.47 جنيه، بتراجع 4 قروش .

كيلو اللبن السائب: 30.19 جنيه، بزيادة 34 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 109.81 جنيه، بتراجع 1.54 جنيه.