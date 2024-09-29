منها الدرهم الإماراتي.. انخفاض جماعي لأسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

كتبت- منال المصري:

شهدت أسعار صرف العملات العربية تراجعا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بنهاية التعاملات الخميس في البنك الأهلي المصري، وفق آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على موقعه الإلكتروني.

أسعار صرف العملات العربية خلال تعاملات اليوم في البنك الأهلي

الدينار الكويتي: 157.87 جنيه للشراء بانخفاض 36 قرشا، و158.85 جنيه للبيع بانخفاض 43 قرشا.

الريال السعودي: 12.86 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و12.91 جنيها للبيع، بانخفاض 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.15 جنيه للشراء، و13.19 جنيه للبيع، بانخفاض 3 قروش للشراء والبيع.

الدينار البحريني: 129.9 جنيه للشراء بتراجع 39 قرشا، و 128.53 جنيه للبيع، بانخفاض 40 قرشا.

الريال القطري: 12.27 جنيه للشراء بانخفاض 3 قروش، و13.29 جنيه للبيع بانخفاض 4 قروش.

سعر الدينار الأردني: 67.68 جنيه للشراء، و68.42 جنيه للبيع بانخفاض 20 قرشا للشراء والبيع.