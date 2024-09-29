كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29-9-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، خاصة بعد ارتفاعه أمس السبت بنحو 15 جنيها بمنتصف التعاملات.

يذكر أن سعر الذهب أمس السبت، ارتفع بنحو 15 جنيها بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 29-9-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4103 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3590 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3077 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2393 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1710 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 127599 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28720 جنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2658 دولار اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بنسبة 0.53 %، بحلول منتصف التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: (أسعار الذهب)