مجموعة "أثينا الطبية" تخطط لإنشاء أو الاستحواذ على مستشفى بمصر

كتبت- منال المصري:

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن شركة "أسبيس" المتخصصة في تصنيع العصائر والمركزات، والتي تقوم بتصدير منتجاتها إلى 80 دولة حول العالم تخطط لضخ استثمارات بقيمة 15 مليون يورو في السوق المصري.

وأوضح هيبة وفق بيان للهيئة اليوم أن مجموعة أثينا الطبية التي تستحوذ على 15% من سوق الرعاية الصحية باليونان تخطط إلى اقتحام السوق المصري إما عبر إنشاء مستشفى بالشراكة مع مجتمع الأعمال المصري أو الاستحواذ على منشأة صحية قائمة بالفعل.

وجاء ذلك خلال مشاركة حسام هيبة، في منتدى "اليونان - مصر: فرص الأعمال والاستثمار" الذي أقامته غرفة أثينا للتجارة والصناعة بالتعاون مع السفارة المصرية والمكتب التجاري بأثينا لعرض الفرص الاستثمارية بمصر.

ودعا حسام هيبة الشركات اليونانية لإجراء جولات تفقدية لبيئة الاستثمار في مصر.

وأكد أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد تحسناً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التجارة البينية نحو ملياري دولار كما تعمل في مصر 200 شركة يونانية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبحسب بيان الهيئة، جاء المؤتمر بحضور صوفيا كونيناكي إفرايموجلو، رئيسة غرفة أثينا، وكونستانتينوس فراجكوجيانيس، نائب وزير الخارجية اليوناني للشؤون الاقتصادية، وعمر عامر، سفير مصر في أثينا، وأكثر من 60 شركة يونانية مهتمة بالاستثمار في مصر، وأبرزها شركة ميتلين العالمية المتخصصة في الطاقة.

وكذلك شركة أسبروفوس للاستشارات الهندسية، وشركة هيلينيك إينرجي لحلول الطاقة منخفضة الكربون، بالإضافة إلى عدد من الشركات المصرية المهتمة بعقد الشراكات مع الجانب اليوناني، ومن أهمها مجموعة السويدي، وشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الحكومة المصرية لتيسير إجراءات الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ما نتج عنه تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات لعامين متتاليين.

وقامت الحكومة بالتوسع في الإنفاق على البنية التحتية بالإضافة إلى تعديل التشريعات وطرح استراتيجيات وحوافز جديدة لجذب الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وهي قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، والسيارات، والغزل والنسيج، والصحة، والتعليم، وفق هيبة.

وأشار حسام هيبة إلى جهود الهيئة في تسهيل إجراءات الاستثمار ومن أهمها الرخصة الذهبية وهي موافقة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لإنشاء المشروعات وبدء الإنتاج، كما أطلقت الهيئة خدمات التأسيس الإلكتروني للشركات، بالإضافة إلى تسهيل وأتمتة الخدمات الاستثمارية، ما مكن الهيئة من تأسيس نحو ٣٨ ألف شركة خلال العام المالي 2023/ 2024.

وشهد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، في شهر يونيو الماضي، عدد من الاتفاقيات الهامة مع الجانب اليوناني منها توقيع شركة داي انفراستركشر DAIاتفاقية لإقامة مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بميناء شرق بورسعيد بتكلفة 11 مليار دولار.

واستعرض حسام هيبة الفرص الاستثمارية الملائمة لتوجهات الشركات اليونانية، ونظم الاستثمار المتنوعة بين مناطق حرة ومناطق استثمارية ومناطق تكنولوجية بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تحظى باهتمام عدد كبير من الشركات اليونانية خاصةً في قطاعي الخدمات البحرية والطاقة المتجددة.