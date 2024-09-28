20 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 15 جنيهات و20 جنيها.

البطاطس: تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيها.

البصل الأحمر: سجل 6 و 11 جنيها.

الكوسة: تتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيها.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 2 و5 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 9 جنيهات و 15جنيها.

الخيار البلدي: يتراوح بين 5 جنيهات و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: بين 25 و 35 جنيها.

مانجو بلدي: بين 18 و22 جنيها.

برتقال صيفي: بين 17 و 19 جنيها.

الليمون البلدي: بين 4 و 10 جنيهات.

البطيخ: بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.