ارتفاع أسعار اللحوم والجبن وزيت عباد الشمس اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، وزيت عباد الشمس والجبن الأبيض، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.7 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو الفول المعبأ: 58.33 جنيه، بزيادة 6.72 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.76 جنيه، بزيادة 1.41 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس:84.58 جنيه، بزبادة 5.05 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.6 جنيه، بتراجع 36 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.57 جنيه، بتراجع 54 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 63.71 جنيه، بتراجع 1.52 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.4 جنيه، بزيادة 32 قرشا.

لتر زيت الذرة: 102.09 جنيه، بزيادة 8.21 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة:411.5 جنيه، بزيادة 26.32 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 104 جنيه، بزيادة 2.32 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.17 جنيه، بتراجع 2.02 جنيه.

كيلو الفول السائب: 42.54 جنيه، بزيادة 0.48 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض:118.38 جنيه، بتراجع 11.81 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 251.87 جنيه، بزيادة 4.38 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.85 جنيه، بزيادة 66 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 111.35 جنيه، بزيادة 21.22 جنيه.