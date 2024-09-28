سعر الذهب اليوم السبت في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الذهب اليوم السبت مع بداية تعاملات الصباحية، وانخفض الجرام بنحو 30 جنيها، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية.

أسعار الذهب اليوم

وانخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2387 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3069 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3580 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4125 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 28860 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2668 دولار اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بنسبة 0.13% ، بحلول منتصف التعاملات المسائية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:أسعار الذهب