بريميم هيلث كير تستهدف ضخ استثمارات بـ 1.71 مليار جنيه خلال الربع الأخير من2024 في مصر

كتبت- أمنية عاصم:

تستهدف شركة بريميم هيلث كير جروب- سيتى للتحاليل الطبية سابقًا – ضخ استثمارات تتجاوز نحو 1.71 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري في مصر، وفق ما أعلنه مسؤولو الشركة في مؤتمر صحفي اليوم. بحضور د. صلاح الدين أحمد رئيس الشركة، ود. محمود عليوة العضو المنتدب للشركة، وبيشوي جورج، نائب رئيس الشركة.

وقال بيشوي جورج، إن ضخ هذه الاستثمارات ستتم عبر زيادة رأس مال الشركة في البورصة المصرية من خلال عمليات تبادل أسهم تمول من الأرصدة الدائنة.

وأوضح أن الشركة تسعى إلى ضخ تلك الاستثمارات لإتمام عمليات الاستحواذ على 5 شركات محلية في مصر بنسبة 100%.

وأضاف بيشوي أن الشركة استحوذت خلال الفترة الأخيرة على معامل حساب ومعامل كاير كلينكال ويعتزمون استكمال الاستحواذ على معامل تاون لاب ومعامل عز لاب بقيمة والمعادي لاستحواذات المعامل.

وأشار بيشوي إلى أن بريميم هيلث كير- التي تتواجد في 3 أسواق عربية هي السعودية والأردن والإمارات- استطاعت دخول السوق المصري من خلال شراء حصة تصل لـ 24% من نسبة معامل سيتى لاب المدرجة في البورصة المصرية.

وبدأت الشركة تتطلع نحو التوسع في السوق المصري من خلال خلق تحالفات قوية مع علامات تجارية قائمة بالفعل أو من خلال الاستحواذ الكامل على الشركات، وفق ما قاله بيشوي.

وأشار إلى أن الشركة حققت حجم مبيعات في قطاع المعامل يصل لـ 300 مليون جنيه خلال 2024، مقدرا حجم مبيعات قطاع المعامل في السوق المحلي يصل لـ 15 مليار جنيه حاليًا، وفق دراسة قامت الشركة بإعدادها.

وأضاف نائب رئيس شركة بريميم هيلث كير جروب أن الشركة تخطط إلى زيادة حصتها السوقية في قطاع المعامل من 3% حاليًا لـ 10% خلال العام المقبل، حيث ستصل إجمالي المعامل المملوكة للشركة بعد إتمام عمليات الاستحواذ إلى 148 فرعا في مناطق مختلفة من الجمهورية مع نهاية العام الجاري.

وأرجع بيشوي رغبة الشركة على الاستحواذ على علامات تجارية معروفة ومحددة إلى الدراسة سوقية أعدتها بالشركة حول السوق المحلي، مستهدفين تغطية كافة مناطق الجمهورية.

كانت الشركة أعلنت في إفصاح للبورصة في وقت سابق أنها تستهدف جني فرص استثمارية بنسبة 50% على كيانات وشركات طبية داخل وخارج مصر تتمثل في 5 شركات تتضمن شركتين سعودية هما قمة المشرق والتشخيص المتميز، وشركة Premium Diagnostics- LLC الإماراتية ،و شركة العيادة.