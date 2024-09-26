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مع ارتفاعه عالميا.. أسعار الذهب تقفز إلى مستوى قياسي بحلول التعاملات المسائية اليوم

05:11 م الخميس 26 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس بنحو 20 جنيها بحلول التعاملات المسائية، محققا مستوى قياسيا جديدا، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا إلى مستوى تاريخي جديد.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2413 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3103 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3620 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4137 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 28960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا 0.53% إلى نحو 2671 دولارا اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:أسعار الذهب

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