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فيديو بيل غيتس يثير الجدل.. يشتري "الهوت دوج" من عربة طعام

03:41 م الخميس 26 سبتمبر 2024

بيل غيتس

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كتب- مصراوي:

لفت الملياردير الأمريكي بيل غيتس- المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت- الأنظار خلال وقوفه أمام إحدى عربات الطعام يشتري سندوتش "الهوت دوج" في شوارع نيويورك.

وحظى مشهد الملياردير الأمريكي- الذي كان يرتدي بنطلون وبلوفر صوف- خلال شرائه سندوتش "هوت دوج" على إعجاب الجمهور وألتقاط الصور له من خلال هواتفهم المحمولة.

بيل غيتس شراء الهوت دوج عربة طعام سندوتش الهوت دوج
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