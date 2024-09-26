فيديو بيل غيتس يثير الجدل.. يشتري "الهوت دوج" من عربة طعام

كتب- مصراوي:

لفت الملياردير الأمريكي بيل غيتس- المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت- الأنظار خلال وقوفه أمام إحدى عربات الطعام يشتري سندوتش "الهوت دوج" في شوارع نيويورك.

وحظى مشهد الملياردير الأمريكي- الذي كان يرتدي بنطلون وبلوفر صوف- خلال شرائه سندوتش "هوت دوج" على إعجاب الجمهور وألتقاط الصور له من خلال هواتفهم المحمولة.

بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت اكبر شركات التكنولوجيا في العالم واحد اغنى رجال العالم ومؤسس لاحد اكبر المؤسسات الخيرية في العالم ، الناس اتمر عليه دون تجمع او تطلب التصوير معه .



احنا في الخليج ، واحد مهرج او فاشنيستا في التيك توك او السناب ، يمشون ومعهم حماية و يصير تجمع عليهم. pic.twitter.com/AjYP1SmEJr