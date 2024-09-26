انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي DevOpsDays بالقاهرة لتعزيز صناعة البرمجيات المصرية

كتب- علاء حجاج:

انطلقت فعاليات مؤتمر DevOps Days Cairo 2024 والذي ينظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

يأتي هذا الحدث في إطار جهود هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) لتعزيز تنافسية وجودة صناعة البرمجيات المصرية من خلال نقل المعرفة وزيادة الوعي بأهم وأحدث اتجاهات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الترابط والتواصل بين شركات تكنولوجيا المعلومات ومطوري البرمجيات ومديري المشروعات في هذا المجال.

قال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لإيتيدا، إن حادثة "كراود سترايك" التي تسببت في شلل واسع النطاق للخدمات الرقمية العالمية في يوليو الماضي، والتي نجمت عن خلل بسيط في تحديث للبرمجيات، تعكس الحاجة الملحة لتبني ممارسات متقدمة مثلDevOps، التي تركز على التعاون بين فرق التطوير والتشغيل، مما يؤدي إلى تسريع عمليات تطوير البرمجيات وتطبيقاتها بطريقة آمنة وموثوقة.

وأشار الظاهر إلى الدور الذي تلعبه الهيئة لدفع الشركات والمؤسسات المصرية إلى تبني أحدث الممارسات ومعايير الجودة العالمية في تطوير البرمجيات بهدف بناء صناعة تكنولوجيا معلومات قوية ومنافسة.

وأضاف الظاهر، أن مؤتمر DevOpsDays Cairo يمثل منصة حيوية لتبادل المعرفة والتواصل بين المتخصصين في مجال التكنولوجيا، ويساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية.

شارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء والأسماء البارزة في مجال البرمجيات والبنية التحتية الرقمية ومنهم أندرو كلاي شافير، أحد مؤسسي ديفوبس من الولايات المتحدة الأمريكية، وهيلين بيل، رئيسة برنامج السفراء التابع لمنظمة بيبول سيرت- ديفوبس العالمية بلندن، ودانيل ماهر، رئيس مشارك في سلسلة مؤتمرات ديفوبس دايز، ومجموعة كبيرة من رؤساء ومسئولي الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ويبلغ حجم سوق DevOps العالمي 10.9 مليار دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن يصل إلى 63.4 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو 21٪ خلال الفترة 2024-2032.

وتعد صناعة البرمجيات العمود الفقري للتحول الرقمي وهي القوى المحركة للاقتصاد العالمي في العصر الرقمي وتنمو هذه الصناعة بمعدلات مرتفعة وغير مسبوقة ويقدر حجم سوقها في عام 2024 بأكثر من 700 مليار دولار. ومن المتوقع أن يصل إلى 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2034، بنمو سنوي مركب يبلغ 11.8% خلال الفترة من 2024 إلى 2034.

يشار إلى أن Devopsdays هي سلسلة مؤتمرات تقنية عالمية ذائعة الصيت انطلقت في بلجيكا عام 2009، وتتناول عمليات تطوير البرمجيات وعمليات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والعوامل المشتركة بينها.

ويُعقد مؤتمر DevOpsDays في أكثر من 60 مدينة عالميًا، ومنذ عام 2018، احتضنت القاهرة هذا الحدث الهام، لتصبح مصر الرائدة عربياً في استضافة هذا المؤتمر الذي تنظمه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مركز SECC، حيث تم تنظيم ست دورات ناجحة حتى الآن.