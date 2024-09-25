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مؤشرات البورصة تصعد بختام جلسة اليوم الأربعاء

03:40 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.23% عند مستوى 31250 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.18% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.31%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 121.51 مليون جنيه وبينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 116.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 4.77 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد انخفض بنسبة 0.49% عند مستوى 30871 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة البورصة المصرية مؤشر EGX70 المستثمرين العرب
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