من السبت المقبل.. بيبسي كولا ترفع أسعار زجاجة 2.5 لتر بالأسواق

كتب- أحمد والي:

قررت شركة بيبسي كولا مصر، إعادة أسعار بزجاجة 2.5 لتر، إلى أسعارها السابقة، بدءاً من السبت الموافق 28 سبتمبر 2024، وفق ما قاله حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام بالغرف التجارية.

كانت بيبسي كولا خفضت عددا من سعر منتجاتها الشهر الماضي قبل قرار اليوم بالعودة للأسعار السابقة.

وبحسب نص القرار، فإن شركة بيبسي قررت إعادة سعر الزجاجة وزن 2.5 لتر "بلاستيك" إلى 34.75 جنيه سعرها السابق للمستهلك قبل تطبيق التخفيضات الشهر الماضي، إذ خفضت بيبسي سعر الزجاجة إلى 30 جنيه الشهر الماضي.

وأصبح سعر تسليم العبوة – التي تحتوي على 6 زجاجات وزن 2.5 لتر "بلاستيك" – من سيارة الشركة 200 جنيه، بينما سعر الصندوق للمستهلك 208.5 جنيه.

وشمل القرار إعادة سعر وزن 2.5 لتر "فيز" إلى 25 جنيهًا؛ سعرها السابق قبل التخفيضات في أغسطس الماضي، إذ خفضت بيبسي سعر الزجاجة إلى 20 جنيها الشهر الماضي.

وأصبح سعر تسليم العبوة – التي تحتوي على 6 زجاجات وزن 2.5 لتر "فيز"– من سيارة الشركة 143 جنيها، بينما سعر الصندوق للمستهلك 150 جنيها.