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تتخطى مليار دولار.. شركة تابعة للسويدي إليكتريك تشارك في إنشاء محطة توليد كهرباء بالسعودية

11:43 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2024

السويدي اليكتريك

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة السويدي إليكتريك مشاركة إحدى شركاتها التابعة لقطاع الهندسة والانشاءات في تنفيذ محطة توليد كهرباء بمدينة رابغ على شاطئ البحر الأحمر بالسعودية لصالح الشركة السعودية للكهرباء.


وقالت المجموعة في بيان لها للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، إن هذه المشاركة تأتي ضمن تحالف مع شركة سيمنس إنيرجي الألمانية بقيمة تتجاوز المليار دولار.

وتساهم محطة توليد الكهرباء بمدينة رابغ بالسعودية في إنتاج نحو 1200 ميجاوات بنظام الدورة المركبة ومن المتوقع أن ينتهي المشروع بالكامل قبل نهاية 2026، وفق البيان.

السويدي إليكتريك محطة توليد كهرباء السعودية
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